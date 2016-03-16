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مدرس يعتدي على طالب بكرسي خشبي داخل مدرسة بالوادى الجديد‎

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مدرس يعتدي على طالب بكرسي خشبي داخل مدرسة بالوادى الجديد‎ مدرس يعتدي على طالب بكرسي خشبي داخل مدرسة بالوادى الجديد‎

الادارة-التعليمية-بالداخلة-بالوادي-الجديد

مراسل «ONA»:

تعدى مدرس لغة عربية بمدرسة الصديق الإعداية بمدينة موط، الأربعاء، على الطالب محمد أحمد بكرسي خشبي خلال مجريات اليوم الدراسي، بحسب بلاغ  رسمي حمل رقم 456 جنح قسم الداخلة لسنة 2016، من ولي أمر الطالب.

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطاراً يفيد قيام ” أحمد . ع ” فني كهرباء مقيم مركز الداخلة بتحرير محضر رسمي، عن تضرره من مدرس يدعي ” ع . ح “، مدرس لغة عربية بمدرسة الصديق بمدينة موط، بعد ضرب المدرس لنجله “محمد” طالب بالصف الثالث الإعدادي بالمدرسة بكرسي خشبي .

 تحرر للواقعة المحضر رقم 456 جنح قسم شرطة الداخلة لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

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