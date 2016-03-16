العثور على جثة عامل وسط الزراعات بنجع حمادي

مراسل «ONA»:

عثرت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، صباح الأربعاء، على جثة عامل في العقد الثاني من العمر، بها إصابات بطلقات نارية، ملقاة وسط الزراعات بناحية المركز.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارا بالعثور على جثة وسط الزراعات بنجع حمادي.

و كشفت التحريات الأولية، العثور على جثة ”محمد . م . م” 23 سنة عامل، ومقيم بقرية حمره دوم ملقاة وسط الزراعات، وبها طلقات نارية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلّفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها، وندب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة لإنهاء إجراءات التصريح بالدفن، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.