الأهلي: أنطوي لم يطلب الرحيل

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي طلب الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

ولم يشارك أنطوي أساسيا مع الأهلي منذ الفوز على إنبي 2-0 في الدوري في أول فبراير الماضي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "أنطوي لم يطلب الرحيل، واللاعب مستمر معنا بشكل طبيعي ويركز على مباراة ريكرياتيفو".

وتابع "لم يطلب مني أنطوي الاجتماع بشكل منفرد من الأساس، وكل ما يكتب عن هذه القصة مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة".

وأتم "الجميع داخل الفريق يعيش حالة من التركيز استعدادا لمباراة ريكرياتيفو".

ويستعد الأهلي لاستضافة ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل ذهابا 0-0.