أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ الوادى الجديد: تذليل العقبات أمام الشركات الاستثمارية المتعثرة‎

Google+ Print
محافظ الوادى الجديد: تذليل العقبات أمام الشركات الاستثمارية المتعثرة‎ محافظ الوادى الجديد: تذليل العقبات أمام الشركات الاستثمارية المتعثرة‎

جانب من الاجتماع

ناقش اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، الأربعاء، عدد من المشروعات الاستثمارية المتعثرة مع أعضاء مجلس إدارة خدمة المستثمرين خلال اجتماع موسع تم عقده  بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة .

ويأتي الاجتماع، في إطار حرص المحافظة علي دفع عجلة الاستثمار وتذليل العقبات أمام كافة المشروعات الاستثمارية المتعثرة علي أرض الوادي الجديد، وفتح أفاق جديدة للمساهمة في القضاء على البطالة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد عشماوي، في بيان صادر عن المحافظة اليوم، أن مجلس الإدارة وافق على إعادة تخصيص مشروعين من المشروعات المتعثرة ومنحها مهل زمنية لاستكمال مشروعاتهم وأيضا تمت الموافقة على تعديل أبعاد بعض الكروكيات لمشروعين من المشروعات وإضافة أنشطة مختلفة مكملة لبعض المشروعات الزراعية القائمة.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة إتاحة الفرصة كاملة للشركات المتعثرة لتوفيق أوضاعها وتيسير الإجراءات عليها بشرط الالتزام بالعقود المبرمة قانونيا والحفاظ التام علي حق الدولة وعدم التعدي علي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا