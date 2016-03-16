محافظ الوادى الجديد: تذليل العقبات أمام الشركات الاستثمارية المتعثرة‎

ناقش اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، الأربعاء، عدد من المشروعات الاستثمارية المتعثرة مع أعضاء مجلس إدارة خدمة المستثمرين خلال اجتماع موسع تم عقده بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة .

ويأتي الاجتماع، في إطار حرص المحافظة علي دفع عجلة الاستثمار وتذليل العقبات أمام كافة المشروعات الاستثمارية المتعثرة علي أرض الوادي الجديد، وفتح أفاق جديدة للمساهمة في القضاء على البطالة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد عشماوي، في بيان صادر عن المحافظة اليوم، أن مجلس الإدارة وافق على إعادة تخصيص مشروعين من المشروعات المتعثرة ومنحها مهل زمنية لاستكمال مشروعاتهم وأيضا تمت الموافقة على تعديل أبعاد بعض الكروكيات لمشروعين من المشروعات وإضافة أنشطة مختلفة مكملة لبعض المشروعات الزراعية القائمة.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة إتاحة الفرصة كاملة للشركات المتعثرة لتوفيق أوضاعها وتيسير الإجراءات عليها بشرط الالتزام بالعقود المبرمة قانونيا والحفاظ التام علي حق الدولة وعدم التعدي علي