"المتر وحماته" يقودان شبكة دعارة بمدينة نصر والساعة بـ 500 جنيه

وجهت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ضربة موجعة ضد تجار اللحم الرخيص، بعد ضبط شبكة للدعارة يتزعمها محامى وحماته بمدينة نصر.

وبحسب "بوابة القاهرة" وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، بقيام "إلهام.م" ربة منزل و"محمد.ح" محامٍ حر زوج نجلتها بإدارة شقة في زهراء مدينة نصر للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبي المتعة الحرام مقابل 500 جنيه في الساعة الواحدة.

وبإخطار اللواء هشام العراقي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء وائل جبريل مدير مباحث الآداب والعميد محمد الشربيني رئيس قسم المعلومات والعقيد عماد العوضي، بسرعة ضبط أعضاء الشبكة في حالة تلبس.

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة الشقة وضبط المتهمين و"سمير.ن" رجل أعمال و"نشوى.ع" أثناء ممارستهما الرذيلة، وتم تحريز 8 آلاف جنيه 13 هاتف محمول و3 واقى ذكري والملابس الداخلية للمتهمين، وبمواجة المتهمين اعترف المحامى بأنه على علاقة غير شرعية بحماته واتفق معها على إدارة الشقة للدعارة مقابل أجر مادى وتولت النيابة التحقيق.





شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads