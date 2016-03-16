"المصرى لحقوق الانسان" يدشن أول رابطة لمحبى البابا شنودة الثالث

أعلن المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بالإسكندرية برئاسة جوزيف ملاك المحامى، إنشاء أول رابطة لمحبى قداسة البابا شنودة الثالث بالإسكندرية، تضم رموز الوطنية من محبيه من المسلمين والمسيحين من مختلف بلاد العالم تهدف إلى دعم السلام العالمى والوحدة الوطنية.

وقال مدير المركز، إن الرابطة تحافظ على التراث الوطنى للبابا الراحل وتوثيق مواقفه التى حصنت وحدة هذا الشعب، وسوف تشكل عدة لجان متخصصة داخل الرابطة تعمل على تحقيق هذه الأهداف.

ويرى جوزيف ملاك، أن هذه الرابطة هى أقل ما يجب أن نقدمه للزعيم الوطنى ان يجتمع محبوه من العلمانيين لإحياء ذكراه لدعم السلام فى العالم، موضحا محبة البابا التى تجلت يوم نياحته فى حضور الملايين من شتى أنحاء العالم فقداسة البابا شنودة كان من أقوى بطاركة الكنيسة.

وقال إن البابا تواضروس الثانى أكد فى كثير من أحاديثه على مواقف البابا الوطنية وأعماله التى كان لها عظيم الأثر فى تاريخ مصر وتاريخ الكنيسة.

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