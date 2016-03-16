ورشة عمل لحفظ التراث بالمركز الثقافى السويدى

نظم المركز الثقافى السويدى بالإسكندرية، اليوم، بالتعاون مع المعهد الدنماركى المصرى للحوار ورشة بعنوان "مواطنون من أجل الحفاظ على التراث الحضارى"، بمقر المعهد السويدى بالإسكندرية، بحضورجافيريا ريزفى قبانى، نائب مدير المعهد السويدى بالإسكندرية، وهانز نيلسن مدير المعهد الدنماركى فى مصر

وشارك فى الورشة عدة مبادرات محلية وجمعيات أهلية مثل مبادرة أنقذوا الإسكندرية ومؤسسة تراث مصر الجديدة ووصف الإسكندرية وبورسعيد على قديمه، بالإضافة إلى بعض المعماريين المستقلين وهيئات المجتمع المدنى.

وقالت داليا عزت، مسئول الوعى الثقافى بوزارة الآثار، إن المبادرة تقوم على حماية وحفظ المناطق الأثرية بالإسكندرية، أهمها منطقة كوم الشقافة وعمود السوارى بالتعاون مع شرطة السياحة وعدة جهات تنفيذية بالإسكندرية.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش الورشة، أن المبادرة يشارك فيها عدد كبير من الشباب وبالجهود الذاتية الشبابية، مشيرة إلى أنه من ضمن خطة حفظ التراث عقد ورش عمل وحملات توعية للسكان المجاورين للمناطق الأثرية وبدايتها كان بسكان منطقة كرموز .

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