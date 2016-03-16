ورشة عمل لحفظ التراث بالمركز الثقافى السويدى

وشارك فى الورشة عدة مبادرات محلية وجمعيات أهلية مثل مبادرة أنقذوا الإسكندرية ومؤسسة تراث مصر الجديدة ووصف الإسكندرية وبورسعيد على قديمه، بالإضافة إلى بعض المعماريين المستقلين وهيئات المجتمع المدنى.
وقالت داليا عزت، مسئول الوعى الثقافى بوزارة الآثار، إن المبادرة تقوم على حماية وحفظ المناطق الأثرية بالإسكندرية، أهمها منطقة كوم الشقافة وعمود السوارى بالتعاون مع شرطة السياحة وعدة جهات تنفيذية بالإسكندرية.
وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش الورشة، أن المبادرة يشارك فيها عدد كبير من الشباب وبالجهود الذاتية الشبابية، مشيرة إلى أنه من ضمن خطة حفظ التراث عقد ورش عمل وحملات توعية للسكان المجاورين للمناطق الأثرية وبدايتها كان بسكان منطقة كرموز .
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