بالصور..ماراثون رياضى احتفالا باليوم العالمى للمرأة بالمحلة

نظمت جمعية منتدى المرأة العربية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية بالتنسيق مع مجلس المدينة ماراثون رياضى، احتفالا باليوم العالمى للمرأة، بحضور اللواء ناصر طه أنور رئيس مركز ومدينة المحلة، والعميد أشرف أبو السعود مفتش بفرقة شرطة المحلة والعقيد ماجد ناشد رئيس قسم مرور المحلة وماجدة الخواجة نائب رئيس اتحاد نساء مصر وبمشاركة طلاب المدارس.إعلان - Ads إعلان - Ads
>"مصر للطيران" تكرم 18 من الكوادر النسائية بالشركة فى اليوم العالمى للمرأة
وانطلق المشاركون فى الماراثون من أمام مجلس مدينة المحلة مرورا بشارع البحر وصولا لميدان الشون والعودة مرة أخرى، وفى ختام الاحتفال وزع رئيس المدينة الجوائز لفريق السيدات المشارك فى الماراثون وفريق ألعاب القوى.
>"مصر للطيران" تكرم 18 من الكوادر النسائية بالشركة فى اليوم العالمى للمرأة