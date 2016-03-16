الداخلية: ضبط شرطى وموظفين بمرور الشرقية ودمياط أثناء تقاضيهم رشوة

أفادت وزارة الداخلية إن مباحث الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارتى البحث الجنائى بمرور الشرقية ودمياط، ضبطوا موظفين بالمرور وفرد شرطة، لقيامهم بالتربح من أعمال وظائفهم .

تمكنت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمرور الشرقية من ضبط (مصطفى . م . م – موظف شباك النقل بوحدة مرور ديرب نجم ، والمنتدب من مجلس مدينة ديرب نجم للعمل بالوحدة ) أثناء تقاضيه مبلغ مالى دون وجه حق على سبيل الرشوة من "أحمد . ع "– عامل زراعى – ومقيم بالشرقية .. وذلك لتسهيل إجراءات تجديد الترخيص للسيارة النقل ملكه .

كما تمكنت بالتنسيق مع إدارة مرور دمياط من ضبط (محمد . م . م – أمين الخزينة بوحدة مرور دمياط ) لقيامه بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين المترددين على وحدة المرور لإستخراج التراخيص الخاصة بهم بأزيد من الرسوم المستحقة رسمياً .. وبمراجعة أعمال الخزينة وجردها تبين وجود مبالغ مالية تم تحصيلها دون وجه حق.

وتم ضبط مساعد الشرطة "رمضان . س . م – من قوة إدارة مرور دمياط – أثناء تقاضيه مبلغ مالى دون وجه حق على سبيل الرشوة من مواطن لتسهيل إجراءات الفحص الفنى لسيارته، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين كلٍ منهم على حده، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التصدى لأية تجاوزات تصدر من بعض رجال الشرطة والعاملين بوزارة الداخلية، ومحاسبة كل من يخرج عن الأعراف والقوانين، حيث أن تلك الممارسات تعود بالسلب على صورة جهاز الشرطة وما يقدمه رجال الشرطة من جهد وتضحيات تصل إلى الفداء بأرواحهم فى سبيل أمن الوطن والمواطنين .

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