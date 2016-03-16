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إيمانويل بيتي: ليتولي فينجر هذا المنصب ويترك تدريب أرسنال

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إيمانويل بيتي: ليتولي فينجر هذا المنصب ويترك تدريب أرسنال إيمانويل بيتي: ليتولي فينجر هذا المنصب ويترك تدريب أرسنال

عرض إيمانويل بيتي لاعب أرسنال السابق على أرسين فينجر مدرب الفريق أن يستقيل من منصبه بنهاية الموسم الحالي ويتولى منصب منصبا أخر لفتح الباب أمام قدامى اللاعبين لتدريب الفريق.

وودع أرسنال بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم على يد واتفورد بدور الـ8 بعد الخسارة بهدفين لهدف، كما يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة بفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي المتصدر.

وفي تصريحات للاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم 1998 نقلتها صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية "أنا واثق أن فينجر يجب أن يستمر في النادي، وربما حان الوقت لفتح باب آخر له في الفريق، حينما أنظر للاعبي أرسنال السابقين كم منهم يحلم بتولي تدريب الفريق؟".

كما استطرد اللاعب الذي لعب لأرسنال 3 مواسم من 1997-2000 وفاز معه بـ4 ألقاب "دينيس بيركامب، توني أدامز، باتريك فييرا، كثير من اللاعبين الرائعين، لديهم تماثيل أمام مدخل الاستاد، أعتقد أن يتولى أرسين منصبا آخرا لفتح الباب أمام قدامى اللاعبين".

ويحل أرسنال ضيفا على برشلونة يوم الأربعاء بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكان المدفعجية قد خسروا في لقاء الذهاب بنتيجة 2-0.

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