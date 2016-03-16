أليجري يشرح: كيف سيتعامل مع بايرن ميونيخ بدون ديبالا وماركيزيو

شرح ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الطريقة التي سيتعامل بها فريقه مع بايرن ميونيخ في لقاء الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن البيانكونيري كلا من كلاوديو ماركيزيو وباولو ديبالا، اللذان أعلن النادي أمس عن إصابتهما وبالتالي لن يشاركا ضد العملاق البافاري يوم الأربعاء.

وصرح أليجري في المؤتمر الصحفي "نحن فقط بحاجة للعب بطريقة إيجابية ونظهر قوتنا، علينا ان نكون على قدر التحدي، وأن نلعب مباراة كبيرة، إذا فعلنا هذا ومع بعض الحظ بإمكاننا تخطي بايرن ميونيخ".

كما أضاف "بايرن يتحكم بالكرة بنسبة من 60 لـ70%، لكن لديه عدد من نقاط الضعف وقد رأيناها".

وكان الفريقان قد تعادلا في لقاء الذهاب بنتيجة 2-2 على ملعب يوفنتوس أرينا.