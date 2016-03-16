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مصرع عاملة وإصابة ابنتها سقط عليهما سور خرسانى أثناء سيرهما بشبرا الخيمة

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مصرع عاملة وإصابة ابنتها سقط عليهما سور خرسانى أثناء سيرهما بشبرا الخيمة مصرع عاملة وإصابة ابنتها سقط عليهما سور خرسانى أثناء سيرهما بشبرا الخيمة
شهدت مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، حادثًا مأساويًا، حيث لقيت عاملة مصرعها وأصيبت نجلتها سقطت عليهما جزء من سور خرسانى من أعلى عقار، تم نقل الجثة والمصابة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد حسن مكاوى نائب مأمور قسم أول شبرا الخيمة إشارة من مستشفى النيل للتأمين الصحى بوصول كل من مروة جمعة إمام عبده عياد 27 سنة عاملة جثة هامدة إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة وتهتك بالمخ وإصابة نجلتها ريتاج محمد محمد مغاورى "عامان" بكسر بقاع الجمجمة وتم تحويلها لمستشفى ناصر العام للعلاج.

تم إخطار اللواء سعيد شلبى، مدير الأمن وبسؤال والد المتوفاة ويدعى جمعة إمام عبده عياد 56 سنة بالمعاش، قرر أنه أثناء سير نجلته المتوفاة وبصحبتها نجلتها سقط عليهما جزء من سور مبنى بالطوب أعلى أحد العقارات بشارع محمد بيومى دائرة القسم، مما أدى لوفاة نجلته وإصابة حفيدته ولم يتهم أو يشتبه فى ذلك جنائيًا.

وأمرت النيابة بانتداب لجنة من الإدارة الهندسية بحى غرب شبرا الخيمة، حيث تبين من المعاينة أنه العقار مكون من 6 طوابق ويوجد سور مبنى من الطوب والأسمنت أعلى الطابق السادس وسقوط جزء منه بالشارع، وتم إزالة الجزء المتبقى من السور، وجارى انتداب المهندس الاستشارى لمعاينة العقار للوقوف على مدى سلامته، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إصابتها المشار إليها ونفى وجود شبهة جنائية فى الوفاة.


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