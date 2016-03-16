ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات من أسفل المنازل ببنها

ألقت أجهزة الأمن القبض على تشكيل عصابى خطير تخصص فى سرقة السيارات بالقليوبية والمحافظات المجاورة من أسفل المنازل، عن طريق كسر الزجاج وتوصيل الدائرة الكهربائية للسيارة، وتم القبض على أفراد التشكيل وبحوزتهم 8 سيارات مسروقة وأجزاء مقطعة من سيارات أخرى معدة للبيع كقطع غيار وتولت النيابة التحقيق.

وكانت المعلومات قد وردت للمقدم محمد درويش رئيس مباحث قسم أول بنها، بقيام مجموعة من السائقين والعاطلين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات من أسفل المنازل وإخفاء بعض السيارات بمخزن للمسروقات بمنطقة عزبة السوق ببنها.

وتمكن النقيبان محمود العيلة وعبد المنعم خشبة معاونا المباحث، من ضبط أفراد التشكيل، وهم "محمد.ر.ع" و"طارق ا ح" و"حسام ع ع" و"محمد ر ع" و"أنور م ا" و"أحمد م" و"أحمد م س"، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكابهم 23 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المخزن المستخدم فى إخفاء السيارات وبداخله 8 سيارات تم سرقتها من محافظات القليوبية والقاهرة والمنوفية، وأجزاء كبيرة من سيارات مقطعة ومعدة للبيع كقطع غيار، كما أدلى المتهمان باعترافات عن عملائهم، وهم 3 عاطلين آخرين وأدلوا بأسمائهم لأجهزة الأمن، وجار القبض عليهم.

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