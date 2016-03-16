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ضبط 1348 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة

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ضبط 1348 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة ضبط 1348 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة
تمكنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط 1348 كيلو لحوم ودواجن خلال الخمسة أيام الماضية، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك من خلال حملات بمراكز وأحياء المحافظة.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، إن الحملات تمكنت من ضبط 800 كيلو لحم بقرى بسيارة فى الجيزة، وضبط 107 كيلو لحوم ومبدع بسيارة بالحوامدية، وتحرير محاضر 2695 و2863.

وأشار مدير المديرية لـ"اليوم السابع"، أنه تم أيضًا ضبط مطعم شهير بالدقى به 157 كيلو دواجن غير صالحة، وضبط محلى جزارة بأكتوبر أول يحتوى على 50 كيلو لحم بقرى و78 دواجن فاسدة ،وتم تحرير محاضر بأرقام 1894 و1895.

وأضاف مدير المديرية، أن الحملة أثناء مرورها فتشت عددًا من التروسيكلات المحملة باللحوم فى الوراق، حيث تم ضبط 2 تروكسيل بالأوراق محملين بـ156 كيلو لحم بقرى، وتم تحرير محضرين بأرقام 4299 و4300، وتم تحويل المضبوطات للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.


>ضبط 4 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك فى حملات للطب البيطرى بالجيزة
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