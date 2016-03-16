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سائق يهرب من كمين ويقفز فى الترعة لقيادته سيارة مسروقة بالقناطر

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سائق يهرب من كمين ويقفز فى الترعة لقيادته سيارة مسروقة بالقناطر سائق يهرب من كمين ويقفز فى الترعة لقيادته سيارة مسروقة بالقناطر
قفز سائق سيارة نقل مبلغ بسرقتها فى ترعة بالقناطر الخيرية عندما فوجئ بكمين أمنى أمامه، فترك السيارة وقفز فى المياه وهرب، وتكثف الشرطة جهودها لضبطه وبفحص السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية إخطارا من الملازم أول عطية الغزولى أنه أثناء وقوفه بكمين تأمين طريق خط سندبيس دائرة مركز القناطر وبصحبته القوة المرافقة، وأثناء توقفه بميدان الوقف لاحظ قدوم السيارة رقم 34769 نقل أسيوط، ولدى مشاهدة قائدها للقوات ترجل من السيارة مسرعا وقام بالقفز فى مياه الترعة المجاورة تاركاً السيارة تم إخطار اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث.

وبالكشف عن السيارة المضبوطة، تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 5238 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2016 بتاريخ 10/3/2016 عن بلاغ المدعو جمال محمد إبراهيم محمد، وتم إخطار قوات الإنقاذ النهرى لموالاة البحث عن المتهم الهارب.


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