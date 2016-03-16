الأمن ينجح فى تصفية «كوريا» المتهم الرئيسى بقتل رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة



> نجحت قوات أمن القليوبية الآن فى تصفية المسجل خطر “محمد. و. س. م” الشهير بكوريا المتهم الأول بقتل 4 من ضباط الشرطة من بينهم المقدم مصطفى لطفي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك خلال مداهمة أمنية بقرية سرياقوس مركز الخانكة .

وكان مدير أمن القليوبية اللواء سعيد شلبي، قد قال فى تصريح سابق إنه تم تحديد هوية المتهم بقتل المقدم مصطفى لطفي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وهو المسجل خطر”محمد. و. س. م” وشهرته “كوريا” (31 عاما- عاطل) ومقيم بالجعافرة بدائرة مركز شبين القناطر.

وتأتى أحداث الواقعة السابقة أن المتهم كان مختبئا بمسكن حماته بدائرة قسم الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، وعند التوجه برفقة معاون مباحث وشرطين سريين بالتنسيق مع ضباط مباحث القاهرة ، وعند طرق الباب بادرهم الشقي خطر “كوريا” بوابل من الرصاص أسفرت عن استشهاد رئيس المباحث وإصابة معاون وشرطي، وتمكن الجاني من الفرار، وجاري البحث وتحديد مكانة لسرعة ضبطه.