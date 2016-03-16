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ولي عهد الفجيرة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن زايد الكعبي

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ولي عهد الفجيرة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن زايد الكعبي ولي عهد الفجيرة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن زايد الكعبي

دى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ظهر اليوم صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن البطل زايد علي الكعبي أحد جنودنا البواسل الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني في عملية "إعادة الأمل" ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

كما أدى الصلاة في جامع المأمون في منطقة مربح في الفجيرة ــ عدد من المسؤولين وكبار ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين.

وشيع المصلون جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير حيث ووري جثمانه الطاهر الثرى بمقبرة مربح.

 ودعا الجميع الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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