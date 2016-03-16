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تأجيل نظر «مقتل الصحفية ميادة أشرف» لـ9 إبريل

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تأجيل نظر «مقتل الصحفية ميادة أشرف» لـ9 إبريل تأجيل نظر «مقتل الصحفية ميادة أشرف» لـ9 إبريل

ميادة أشرف – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 48 متهما في قضية ” أحداث عين شمس” التي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والمواطنة ماري جورج والطفل شريف عبدالرؤوف، إلى جلسة 9 إبريل المقبل، وذلك عقب تغيب المتهمين عن حضور جلسة اليوم.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة بالجلسة المقبلة إلى اقوال الشاهد الرابع وهو ضابط من الأمن الوطني، والشاهد الخامس وهو معاون مباحث قسم عين شمس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمي، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس، وسكرتارية أيمن محمود وحمدي الشناوي.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة والقتل والعمد والشروع فيهوتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم وقوات الشرطة.

حيث أطلق أحدهم (المتهمين) عيارا ناريا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء تصوير أفعالهم الإجرامية فأصابتها في رأسها ما أدى إلى مصرعها، كما أطلق متهم آخر عيارا ناريا صوب المواطنين، فأصاب الطفل شريف عبدالرؤوف في رأسه مما أودى بحياته.

وأحاط بعض المتهمين بسيارة المواطنة ماري سامح جورج متكالبين عليها وتوالوا الاعتداء عليها ثم أطلق أحدهم عيارا ناريا أصاب المجني عليها، فأرداها قتيلة وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك فضلا عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين.

 

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