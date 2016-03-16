مران الأهلي - مارتن يول يوقف التقسيمة 5 مرات.. ويتحدث مع 3 لاعبين

اضطر الهولندي مارتن يول المدير الفني للأهلي لإيقاف التقسيمة التي أجراها الفريق في مران اليوم الأربعاء 5 مرات، لأسباب مختلفة.

وقام يول بإجراء تقسيمة قوية بين فريقين من لاعبيه، أشبه بمباراة ودية.

الفريق الأزرق الأساسي مكون من أحمد عادل ومحمد هاني ورامي ربيعة وأحمد حجازي وصبري رحيل وحسام غالي وعبد الله السعيد وأحمد فتحي ومؤمن زكريا ورمضان صبحي وماليك ايفونا.

الفريق الثاني مكون من مسعد عوض وباسم علي وسعد سمير ومحمد نجيب وحسين السيد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان وأحمد الشيخ وجون أنطوي وعمرو جمال .

وأوقف المدرب الهولندي المباراة 5 مرات من أجل توجيه لاعبيه، لأسباب مختلفة.

واهتم يول بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة للحديث مع إيفونا على ضرورة الضغط المبكر على دفاعات الخصم.

كما اهتم بمعالجة الأخطاء التي وقع بها اللاعبون وقت حدوثها أثناء التقسيمة.

وركز يول على طريقة التعامل مع الكرات العرضية والتدرب على التحرك أمام منطقة الجزاء والتصويب المباشر.

وتألق وليد سليمان في المران، وكذلك أحمد الشيخ الذي سجل هدفا رائعا بالكعب.

3 لاعبين

حرص يول أيضا على التحدث بشكل منفرد مع 3 لاعبين عقب نهاية المران.

فاجتمع بأحمد الشيخ جناح الفريق بحضور محمد عبد العظيم "عظيمة" المدرب المساعد.

كما تحدث مع رامي ربيعة للتأكيد على بعض النواحي الفنية التي طالب المدرب بالتركيز عليها في مواجهة ريكرياتيفو.

كما خصص يول وعظيمة وأسامة عرابي المدرب العام جلسة مع عمرو جمال للحديث وشرح طريقة التصويت بوجه القدم مباشرة.