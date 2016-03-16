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مران الأهلي - طارق سليمان يحرس المرمى لتعليم عبد المنعم الخروج الصحيح

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مران الأهلي - طارق سليمان يحرس المرمى لتعليم عبد المنعم الخروج الصحيح مران الأهلي - طارق سليمان يحرس المرمى لتعليم عبد المنعم الخروج الصحيح

تولى طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، حراسة مرمى الفريق في جزء من تدريب اليوم الأربعاء.

واضطر طارق سليمان لشغل مركز حراسة المرمى، لتوجيه أحمد عادل عبد المنعم حارس الفريق الأساسي في غياب شريف أكرامي، لكيفية الخروج الصحيح على الكرات العرضية.

وجلس أحمد عادل عبد المنعم على دكة البدلاء لمشاهدة طارق سليمان ينفذ التوجيهات بنفسه، ليكون قدوة له.

ويشارك أحمد عادل عبد المنعم بشكل أساسي، في ظل إصابة شريف إكرامي بشد في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريكرياتيفو يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

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