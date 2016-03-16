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أمونيكي لـ في الجول: انضمام أغلب لاعبي الزمالك لقائمة مصر منطقي.. والفائز سيضمن التأهل

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أمونيكي لـ في الجول: انضمام أغلب لاعبي الزمالك لقائمة مصر منطقي.. والفائز سيضمن التأهل أمونيكي لـ في الجول: انضمام أغلب لاعبي الزمالك لقائمة مصر منطقي.. والفائز سيضمن التأهل

يعتقد إيمانويل أمونيكي المدرب المساعد لمنتخب نيجيريا أن مواجهة مصر ستكون مثيرة بسبب قوة المنتخبين في الوقت الحالي، وهذا ما يتحدث عنه لـFilGoal.com.

ويلعب الفراعنة أمام نيجيريا يومي 25 و29 مارس الجاري، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

ويحاور FilGoal.com أمونيكي الذي لعب للزمالك في الفترة من 1991 حتى 1994 ويعمل حاليا مساعدا لسامسون سياسيا المدير الفني لمنتخب نيجيريا، بعد أن توج مع منتخب النسور تحت 17 عاما بكأس العالم.

ويتحدث أمونيكي عن قائمة منتخب مصر للمباراة والتي تضم 9 لاعبين من الزمالك، و5 محترفين في أوروبا. ( اقرأ القائمة )

وكل ما يلي على لسان أمونيكي لـFilGoal.com ..

"ستكون مباراة قوية ليست سهلة بكل تأكيد، فمنتخب مصر فريق جيد ولكن بالتأكيد نيجيريا أيضا فريق جيد جدا، ولذلك اعتقد أنها ستكون مواجهة مثيرة".

"الزمالك يمتلك لاعبين جيدين، ومن المنطقي أن ينضم أكثر لاعبيه إلى منتخب ".

"المحترفون المصريون في أوروبا رائعون، وبالتأكيد ما وصلوا إليه تطلب عملا جادا وقويا، ولكن نيجيريا أيضا تمتلك محترفين رائعين في أوروبا".

"اللاعبون الأفارقة الذين يقدمون مستوى جيدا مع فرقهم في أوروبا يرغبون في تقديم أفضل ما لديهم عندما يعودون للمشاركة مع المنتخبات".

"وهذا سيزيد بالتأكيد من قوة المباراة".

"بالتأكيد الفائز في هذه المباراة سيضمن بشكل كبير التأهل لكأس الأمم".

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