رئيس وزراء أستراليا يستقبل عبدالله بن زايد

استقبل معالي مالكولم تيرنبول رئيس وزراء أستراليا في كانبرا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بحضور معالي جوليا بيشوب وزيرة خارجية أستراليا.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس وزراء أستراليا ، وتمنيات سموهما لأستراليا وشعبها دوام التقدم والإزدهار.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي مالكولم تيرنبول علاقات التعاون والصداقة القائمة بين دولة الإمارات وأستراليا وسبل تعزيز جهودهما في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة إضافة إلى تشجيع الاستثمارات والمشاريع الصناعية المتقدمة التي تحظى باهتمام البلدين.

وأكد سموه أهمية تبادل مثل هذه الزيارات بين المسؤولين في البلدين الصديقين في إطار دعم التعاون الثنائي والإطلاع على برامج التنمية ومستويات التقدم والتطور في البلدين ، معربا عن حرص دولة الإمارات على مد جسور التعاون وتعزيز أوجه التقارب مع أستراليا ودعم كل ما من شأنه تشجيع الاستثمار وتنويع مجالات التعاون خدمة للمصلحة المشتركة للجانبين.

من جانبه حمل رئيس وزراء أستراليا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها مع دولة الإمارات التي توليها إهتماما خاصا.

ورحب معاليه بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق معتبرا زيارة سموه لأستراليا تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والبحث عن آفاق يمكن العبور من خلالها إلى تعاون أوسع وعلاقات أوثق بين الجانبين ، مشيرا في هذا السياق إلى السمعة الطيبة والمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستوى العالمي.

وأشاد بما توفره دولة الإمارات من بيئة إستثمارية ساهمت في جذب الأعمال والمشاريع الإستثمارية العالمية وجعلت منها مركزا تجاريا وماليا مرموقا ووجهة للشركات العالمية للانطلاق بعملياتها من دولة الإمارات إلى دول المنطقة متمنيا للدولة تحقيق مزيد من النجاحات في مختلف المجالات.

كما جرى خلال اللقاء إستعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين دولة الإمارات وأستراليا وسبل تعزيز جهودهما في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتشجيع الاستثمارات والمشاريع الصناعية المتقدمة ومجالات الطاقة التي تحظى باهتمام البلدين.

حضر اللقاء معالي الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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