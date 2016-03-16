محمد بن راشد: إعادة إعمار منطقتنا فكرياً وثقافياً يبدأ من القراءة

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن تفاؤله بالإقبال الكبير من الطلاب على #تحدي_القراءة_العربي ، وبالحماسة الكبيرة لدى مشرفي تحدي القراءة ومسؤولي التربية العرب.

وجاء تفاؤل سموه بعد أن تخطى #تحدي_القراءة_العربي الهدف الذي وضع من أجله وهو قراءة 50 مليون كتاب ليصل إلى 175 مليون كتاب.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي في تويتر "عندما أطلقنا #تحدي_القراءة_العربي كان الهدف قراءة 50 مليون كتاب .. واليوم سنصل مع نهاية العام لـ175 مليون كتاب".

واعتبر سموه أن "إعادة إعمار منطقتنا فكرياً وثقافياً ومعرفياً يبدأ من القراءة، ويبدأ مع أجيال تحب العلم، وتقدس الكتاب ولديها شغف الاستكشاف كما كان لدى أسلافنا".

واختتم سموه بالقول "نتفاءل بملايين الطلاب المقبلين على القراءة.. ونتفاءل بحماسة 60 ألف مشرف.. ونتفاءل بمسؤولي التربية العرب.. ونتفاءل بمستقبل معرفي لأمتنا العربية".