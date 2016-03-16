سفر وعودة 983 مصريا وليبيا و162 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 983 مصريا وليبيا و162 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم رصدت إنهاء إجراءات سفر 643 إلى الجانب الليبى، بينهم 216 مصريا و427 ليبيا.

وتم إنهاء إجراءات وصول 340 بينهم 269 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و71 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير من العام الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 143 ألفا و367 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 58 شاحنة بضائع مصرية وعودة 104 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

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