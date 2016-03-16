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بالصور..محافظ الإسكندرية للشباب:مصر من أعظم الدول ولدينا إرادة شعبية واعية

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بالصور..محافظ الإسكندرية للشباب:مصر من أعظم الدول ولدينا إرادة شعبية واعية بالصور..محافظ الإسكندرية للشباب:مصر من أعظم الدول ولدينا إرادة شعبية واعية
قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، إن بصدد وضع نظام محترم وقوى، مؤكدا أنها من أعظم دول العالم، وأنه لا يوجد دولة فى مثل حضارة وثقافة وموقع مصر، وهو ما توضحه الخرائط.

وطلب المحافظ من الجميع البدء بأنفسهم للبناء وللإصلاح، وأن يضعوا فى اعتبارهم الواجبات التى عليهم وألا يلتفتوا إلى أخطاء ا?خرين، وتبادل الاحترام بين الجميع، وأن يكون سلوكنا هو العمل والإنتاج، فالإخلاص فى العمل من أهم الأشياء .

جاء ذلك خلال افتتاح المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب - 2016 عام الشباب المصرى- تحت شعار "بقوة شبابها تحيا مصر"، وتقام تحت رعاية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بالمدينة الشبابية بأبى قير .

وأشارت المحافظة منذ قليل إلى أن المحافظ أشار إلى أن إعلان رئيس الجمهورية عام 2016 بأنه عام الشباب المصرى جاء بعد أن أصبحت مصر على الطريق الصحيح، واكتملت بها جميع مؤسساتها بتواجد رئيس منتخب ودستور قوى ومجلس نواب متميز تم اختياره من قبل إرادة شعبية واعية ومستنيرة وانتخابات نزيهة، وذلك بعد مرور خمس سنوات من عدم اكتمال للمؤسسات، وببداية عام 2016 أصبحنا ننطلق من خلال المؤسسات، وفى ختام كلمته تمنى لجميع الشباب كل التفوق والتقدير وأن يكونوا مستقبل مصر المشرق .

جاء ذلك بحضور دكتور محسن حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة واللواء عادل سلامة رئيس حى المنتزة ثان ومجموعة من القيادات التشريعية والشعبية ومجموعة من شباب الإسكندرية .

يذكر أنه عقب إعلان رئيس الجمهورية أن عام 2016 هو عام الشباب المصرى تم تدشين منتدى الحوار الوطنى للشباب، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة فى إطار الحوار المجتمعى، ويستمر حتى شهر أغسطس من هذا العام، حيث يعكس احتياجات الشباب فى مختلف القطاعات وتفتح مسارات التعاون بين الدولة والشباب .

المهندس-محمد-عبد-الظاهر-محافظ-الإسكندرية---محافظة-الاسكندرية-(1)

المهندس-محمد-عبد-الظاهر-محافظ-الإسكندرية---محافظة-الاسكندرية-(2)

المهندس-محمد-عبد-الظاهر-محافظ-الإسكندرية---محافظة-الاسكندرية-(3)

المهندس-محمد-عبد-الظاهر-محافظ-الإسكندرية---محافظة-الاسكندرية-(4)

المهندس-محمد-عبد-الظاهر-محافظ-الإسكندرية---محافظة-الاسكندرية-(5)

المهندس-محمد-عبد-الظاهر-محافظ-الإسكندرية---محافظة-الاسكندرية-(6)

المهندس-محمد-عبد-الظاهر-محافظ-الإسكندرية---محافظة-الاسكندرية-(7)

المهندس-محمد-عبد-الظاهر-محافظ-الإسكندرية---محافظة-الاسكندرية-(8)

المهندس-محمد-عبد-الظاهر-محافظ-الإسكندرية---محافظة-الاسكندرية-(9)

المهندس-محمد-عبد-الظاهر-محافظ-الإسكندرية---محافظة-الاسكندرية-(10)

المهندس-محمد-عبد-الظاهر-محافظ-الإسكندرية---محافظة-الاسكندرية-(11)

المهندس-محمد-عبد-الظاهر-محافظ-الإسكندرية---محافظة-الاسكندرية-(12)

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