محافظ الأقصر يناقش الخطة الاستثمارية للعام الجديد ومشروعات المحافظة

ناقش محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، الخطة الاستثمارية للعام المالى 2015 / 2016 ، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع رؤساء المدن والمراكز ومديرى المديريات لمتابعة سير الأعمال فى مشروعات القطاعات المختلفة مثل الكهرباء وتحسين البيئة ورصف الطرق والنظافة والتجميل وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأوضح مسئولو القطاعات نسب تنفيذ المشروعات على مستوى كافة مراكز المحافظة، وتكلفتها والمتبقى من الأعمال، وعرض معوقات سير المشروعات المتوقفة.

ومن جانبه، شدد محافظ الأقصر على ضرورة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية قبل نهاية شهر يونيو القادم، بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطن الأقصرى، مشدداً على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات الخدمية وفق الجداول الزمنية ومتابعتها ميدانياً.

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