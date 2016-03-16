التراجع عن هدم مدرسة خاصة مبنية على أرض الدولة لمكانتها وتاريخها العريق

وافق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال اجتماعه اليوم مع المجلس التنفيذى على استمرارية العملية التعليمية إحدى المدارس الخاصة، والكائنة بطرح البحر بحى العرب حفاظا على مكانتها العلمية وتاريخها العريق والذى لايتفق تماما مع هدمها نظرا للضرورة الاجتماعية.

يذكر أن هناك قرار رقم 364 لسنة 2006 لمحافظ سابق بإخلاء الأرض المقامة عليها المدرسة والمملوكة للمحافظة والمؤجرة لاستغلالها أو التصرف فيها بالطريقة المناسبة، ومن ثم أفصحت المحافظة فى عدم رغبتها فى الموافقة فى تجديد العقد وأصدرت قرارها رقم 462 لسنة 2007بسحب الأرض وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار السحب .

- تنفيذى بورسعيد يوافق على صرف الحافز المادى للعاملين بقرى الجنوب والغرب‎