أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

التراجع عن هدم مدرسة خاصة مبنية على أرض الدولة لمكانتها وتاريخها العريق

Google+ Print
التراجع عن هدم مدرسة خاصة مبنية على أرض الدولة لمكانتها وتاريخها العريق التراجع عن هدم مدرسة خاصة مبنية على أرض الدولة لمكانتها وتاريخها العريق
وافق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال اجتماعه اليوم مع المجلس التنفيذى على استمرارية العملية التعليمية إحدى المدارس الخاصة، والكائنة بطرح البحر بحى العرب حفاظا على مكانتها العلمية وتاريخها العريق والذى لايتفق تماما مع هدمها نظرا للضرورة الاجتماعية.

يذكر أن هناك قرار رقم 364 لسنة 2006 لمحافظ سابق بإخلاء الأرض المقامة عليها المدرسة والمملوكة للمحافظة والمؤجرة لاستغلالها أو التصرف فيها بالطريقة المناسبة، ومن ثم أفصحت المحافظة فى عدم رغبتها فى الموافقة فى تجديد العقد وأصدرت قرارها رقم 462 لسنة 2007بسحب الأرض وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار السحب .


>- تنفيذى بورسعيد يوافق على صرف الحافز المادى للعاملين بقرى الجنوب والغرب‎

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365