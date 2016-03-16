صور..حملة الماجستير والدكتوراة ينظمون وقفة احتجاجية رقم «38» : «لا جديد»

نظم عدد من حملة الماجستير والدكتوراة من دفعة 2015، منذ قليل، وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي لمجلس النواب، للمطالبة بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة،في الوقفة رقم 38 على التوالي مهددين بالاستمرار في الوقفات في حال استمرار تجاهل المسؤولين لمطالبهم.

> ووفقًا لما أاد به مراسلنا، ردد المحتجون هتافات كان أبرزها:”ماجستير وعاطل”"اهتف سمع النواب الدكتور شغال بواب”، و”اهتف سمع الناس الدكتور شغال كناس”، رافعين شهاداتهم الجامعية، ولافتات مكتوب عليها “شايفة يابلدي قهري وظلمي قتلوا فيكي البحث العلمي”، و”ماجستير وعاطل دكتوراه وعاطل”.

المراسل : عمر جمال