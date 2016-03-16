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انطلاق أعمال الاجتماع التأسيسى لنظام الإدارة فى شمال سوريا

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انطلاق أعمال الاجتماع التأسيسى لنظام الإدارة فى شمال سوريا انطلاق أعمال الاجتماع التأسيسى لنظام الإدارة فى شمال سوريا
بدأت قبل قليل أعمال الاجتماع التأسيسى لنظام الإدارة فى روجا افا وشمال سوريا، بمشاركة 200 مندوباً ممثلين عن مختلف مكونات مناطق روج آفا وشمال سوريا بما ينسجم مع نظام الفيدرالية الديمقراطية.

وتحت شعار "سوريا الاتحادية الديمقراطية ضمان للعيش المشترك وأخوة الشعوب"، انطلقت قبل قليل فى صالة نقابة العمال فى بلدة رميلان أعمال الاجتماع التأسيسى لنظام الإدارة فى روج آفا وشمال سوريا بمشاركة 200 مندوباً ممثلين عن مختلف مكونات مناطق روج آفا وشمال سوريا.

ويشارك فى الاجتماع الموسع ممثلين عن كافة مكونات روج آفا من الكرد، العرب، الآشوريين، السريان، الشيشان، التركمان والأرمن. من مختلف مناطق روج آفا، مناطق الشهباء ومنبج وحلب وممثلين عن الإدارة الذاتية فى مقاطعات الجزيرة، كوبانى عفرين، الإدارة الذاتية فى كرى سبى، الحاكمين المشتركين فى مقاطعة الجزيرة هدية يوسف وحميدى دهام الهادى، الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية، وحدات حماية الشعب والمرأة، ممثلين عن حركة المجتمع الديمقراطى وممثلين عن التنظيمات النسائية فى روج آفا.

وبحسب المسؤولين فى اللجنة التحضيرية فإن الاجتماع سيناقش شكل الإدارة فى مناطق روج آفا وشمال سوريا بما ينسجم مع نظام الفيدرالية الديمقراطية.

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