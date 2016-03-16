فصائل سورية مقربة من الإخوان المسلمين تشكل قيادة موحدة فى تركيا

عقدت عدة فصائل من الفصائل العسكرية السورية اجتماعها فى العاصمة التركية أنقرة بمشاركة من شخصيات سياسية معارضة أبرزها رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، واتفق المجتمعون على تشكيل قيادة عسكرية موحدة للشمال السورى.

وقالت وسائل إعلام تركية إن القيادة العسكرية الموحدة ضمت 19 ممثلا عن كل من محافظات دمشق وريفها وإدلب وحمص وحماة وحلب بهدف ضبط أمن المناطق المحررة والحدود مع دول الجوار، ومحاربة النظام، والمجموعات المتطرفة.

يذكر أن فصائل عدة رفضت الحضور بعد أن تمت دعوتهم (جيش النصر – الفرقة الشمالية – جبهة شام – الفرقة 13) وذلك كون الاجتماع يحمل طابع تحزبى وبرعاية الإخوان المسلمون التى تحاول بسط سيطرتها على مفاصل العمل العسكرى وكما بسطته على العمل السياسى فى سوريا مع خلال تشكيل قيادات عسكرية موحدة تتبع لها.

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