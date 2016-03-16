أكراد سوريا يعتزمون إعلان منطقة فيدرالية فى شمال البلاد

قال متحدث باسم حزب قوى لأكراد سوريا أن حزبه يعتزم الإعلان عن منطقة فيدرالية فى شمال البلاد.إعلان - Ads إعلان - Ads
ومن المتوقع أن يجرى الإعلان عن هذه المنطقة فى ختام مؤتمر كردى يعقد اليوم فى بلدة رميلان شمالى سوريا.
وأبلغ نواف خليل من حزب الاتحاد الديمقراطى أسوشيتد برس أن حزبه لا يضغط لإقامة منطقة للأكراد فقط وإنما يريد أن يرى "نموذج النظام الفيدرالى مطبقا فى عموم سوريا."
وقال خليل، فى مقابلة هاتفية، أن المنطقة المزمع إعلانها فى شمالى سوريا ستشمل تمثيلا للتركمان والعرب والأكراد.
ومن المتوقع أن يجرى الإعلان عن هذه المنطقة فى ختام مؤتمر كردى يعقد اليوم فى بلدة رميلان شمالى سوريا.
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