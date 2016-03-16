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أكراد سوريا يعتزمون إعلان منطقة فيدرالية فى شمال البلاد

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أكراد سوريا يعتزمون إعلان منطقة فيدرالية فى شمال البلاد أكراد سوريا يعتزمون إعلان منطقة فيدرالية فى شمال البلاد
قال متحدث باسم حزب قوى لأكراد سوريا أن حزبه يعتزم الإعلان عن منطقة فيدرالية فى شمال البلاد.

وأبلغ نواف خليل من حزب الاتحاد الديمقراطى أسوشيتد برس أن حزبه لا يضغط لإقامة منطقة للأكراد فقط وإنما يريد أن يرى "نموذج النظام الفيدرالى مطبقا فى عموم سوريا."

وقال خليل، فى مقابلة هاتفية، أن المنطقة المزمع إعلانها فى شمالى سوريا ستشمل تمثيلا للتركمان والعرب والأكراد.

ومن المتوقع أن يجرى الإعلان عن هذه المنطقة فى ختام مؤتمر كردى يعقد اليوم فى بلدة رميلان شمالى سوريا.
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