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بالصور.. وزارة الصحة تُطلق البرنامج القومى للتحكم فى مرض ارتفاع ضغط الدم

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بالصور.. وزارة الصحة تُطلق البرنامج القومى للتحكم فى مرض ارتفاع ضغط الدم بالصور.. وزارة الصحة تُطلق البرنامج القومى للتحكم فى مرض ارتفاع ضغط الدم
أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، البرنامج القومى للتحكم فى مرض ارتفاع ضغط، والذى يهدف إلى تجهيز 30 عيادة لتشخيص وعلاج ومتابعة مرض ارتفاع ضغط الدم بالمستشفيات العامة والمركزية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.

وقال الدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن لإطلاق برنامج مكافحة مرض ضغط الدم، إن البرنامج القومى للتحكم فى مرض ارتفاع ضغط الدم يهدف إلى تدريب الأطباء بوزارة الصحة على أدلة العمل الإكلينيكية المصرية الموحدة الموضوعة بواسطة أساتذة أمراض القلب من أعضاء الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى عمل نظام يختص بجمع البيانات حول المرض فى جميع العيادات المتفق عليها.

وتابع هشام عطا، أن المبادرة إلى تقديم الرعاية الصحية المتميزة للمرضى وتقديم الدعم التقنى لمقدمى الخدمة، بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية للأطباء تهدف إلى توحيد أدلة العمل الإكلينيكية لعلاج مرض ارتفاع ضغط الدم بجمهورية العربية، إضافة لعمل نظام يختص بجمع البيانات حول المرض فى جميع العيادات المتفق عليها.

وقالت الدكتورة علا خير الله رئيس وحدة الأمراض غير المعدية، إن مرض ضغط الدم المعروف باسم "القاتل الصامت" المركز الـ4 بين أكثر الأسباب المؤدية لوفاة المصريين، حيث بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بارتفاع ضغط الدم فى مصر نحو 21 ألفًا و300 مواطن بما يمثل 4.6% من إجمالى عدد الوفيات سنويًا.

وتابعت علا خير الله، أن مصر تحتل المركز الـ13 فى قائمة الدول الأعلى فى معدلات للوفاة فى العالم، نتيجة الإصابة بارتفاع ضغط الدم طبقًا لآخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية التى نشرت فى 2014.

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (1)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (2)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (3)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (4)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (5)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (6)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (7)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (8)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (9)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (10)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (11)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (12)


>الصحة النفسية تطلق المرحلة الثانية للخط الساخن لعلاج الامراض النفسية

لصحة: 501 ألف أسرة يستفيدون من العلاج بالكروت الذكية فى 5 محافظات

"الصحة" تدشن اليوم المبادرة القومية للحد من انتشار ضغط الدم ومضاعفاته

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مصر 365

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