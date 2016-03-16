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بالصور.. "الصحة" تنفق 1.5 مليار جنيه سنويا لعلاج ضغط الدم

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بالصور.. "الصحة" تنفق 1.5 مليار جنيه سنويا لعلاج ضغط الدم بالصور.. "الصحة" تنفق 1.5 مليار جنيه سنويا لعلاج ضغط الدم
أكدت الدكتورة علا خير الله رئيس وحدة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة، أن المصريين ينفقون 1.5 مليار جنيه سنويا على ضغط الدم، مشيرة إلى أن 24 % من المصريين مصابين بهذا المرض.

وقالت علا خير الله خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن لاطلاق برنامج التحكم فى مرض ضغط الدم، إن 52 ألف شخص مصابون بالفشل الكلوى، تتحمل الوزارة علاجهم سنويا، 36% منهم أصيبوا به بسبب الضغط.

وأوضحت رئيس وحدة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة، أن 32 % من المصريين لا يمارسون أى نشاط رياضى، لافتة إلى أن 62 % من المصريين يعانون من زيادة فى الوزن و31 % يعانون من السمنة.

وتابعت علا خير الله، أنه يتم الكشف سنويا على 1000 مريض، لافتة إلى أن 12 ألف يجرون قسطرة قلبية سنويا بسبب ضغط الدم، وأن قوائم الانتظار لعمل عمليات القسطرة تتخطى 3 أشهر فى معهد القلب.

وقالت علا خير الله، إن 46% من إجمالى الوفيات بسبب الضغط، وأن 37% من المصريين لم يقوموا بقياس ضغطهم، وأن 63% تم تشخيص مرض ضغط الدم لديهم ولا يتلقون العلاج اللازم، وأن معدل انتشاره 39%.

واستكملت، أن خسائر العالم 500 مليار جنيه سنويا بسبب ضغط الدم، لافتة إلى أنه سيتم توحيد أدلة العمل للقضاء على المرض ومعدلات الخطورة المتعلقة به.

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (1)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (2)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (3)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (4)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (5)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (6)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (7)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (8)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (9)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (10)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (11)

وزاره الصحة المبادرة القومية عيادات ضغط الدم (12)


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