وزير الخارجية الروسى: اتفقنا مع مصر على استئناف الرحلات الجوية

أكد وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أن بلاده مهتمة باستقرار مصر وانعكاس ذلك على دول الجوار، مضيفًا "موقفنا إزاء سوريا متطابق".

وأعلن وزير الخارجية الروسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره المصرى سامح شكرى بثه التليفزيون على الهواء مباشرة من العاصمة الروسية موسكو، الاتفاق مع القاهرة على استئناف عمل الخطوط الجوية الروسية لمصر، شرط ضمان أمن المواطنين الروس.

وزير الصناعة الروسى: مستعدون لمناقشة عودة السياح الروس لمصر

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