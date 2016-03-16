علماء هنود يتوصلون لأول علاج مضاد لفيروس زيكا

أعلن علماء في الهند بمركز أبحاث شركة حيد آباد للأدوية عن إنتاج أول عقار مقاوم لفيروس زيكا، في وقت تتسابق شركات أخرى لتطوير لقاح آمن وفعال ضد الفيروس.

وقال أيلا وهو أحد الباحثين، بحسب سكاي نيوز عربية، إن الشركة يمكن أن تنتج نحو مليون جرعة من اللقاح خلال 4 أشهر، مطالبا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بالتدخل للتأكد من أن تطوير لقاح وتسليمه.

و ذكرت منظمة الصحة العالمية قالت إن إنتاج عقار مقاوم لفيروس زيكا وقتا طويلا، فيما قد يستغرق 18 شهرا لبدء التجارب الإكلينيكية.

ويسود اعتقاد بوجود صلة بين فيروس “زيكا” وصغر رأس المواليد، فيما تفيد أرقام حكومية أن المرض أدى إلى وفيات بين المواليد.

ونصح مسؤولو الصحة الأميركيون والدوليون النساء الحوامل بتجنب السفر إلى أميركا اللاتينية ودول الكاريبي حيث قد يتعرضن لفيروس زيكا.

وأعلنت البرازيل مطلع مارس الجاري إن 139 طفلا ماتوا نتيجة الإصابة بصغر الجمجمة الناتجة عن إصابة بفيروس “زيكا”.

وتتركز جهود منع انتشار الفيروس في القضاء على مواقع تكاثر البعوض واتخاذ احتياطات ضد لسعات البعوض مثل استخدام مواد طاردة للحشرات وشبكات وقاية من البعوض.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن “زيكا” يتفشى في 37 دولة ومنطقة على الأقل غالبيتها في الأميركتين، إذ تحتوي البرازيل على أكثر حالات الإصابة، ويتركز الفيروس في المناطق المدارية التي يوجد فيها البعوض بكثافة.