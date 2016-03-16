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«السيسي»: إيطاليا هي الشريك التجاري الأول لمصر

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«السيسي»: إيطاليا هي الشريك التجاري الأول لمصر «السيسي»: إيطاليا هي الشريك التجاري الأول لمصر

الرئيس عبد الفتاح

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين وإيطاليا، ووصفها بأنها “تاريخية وعميقة ومتميزة”.

ونوه “السيسي”، إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى القارة الأوروبية، فضلًا عن توافر العديد من مجالات التعاون المشترك نظرًا لكون مصر وإيطاليا دولتين متوسطتين.

جاء ذلك في حوار أجراه الرئيس السيسي مع صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتُعد صحيفة “لاريبوبليكا” “إحدى أكثر الصحف الإيطالية انتشارًا”، حيث تبلغ نسبة توزيعها خمسة ملايين نسخة يوميًا.

واستهل الرئيس الحوار بتوجيه تحية إعزاز وتقدير لحكومة وشعب إيطاليا الصديقة، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية على المستويين الرسمي والشعبي.

ونوّه الرئيس إلى أهمية البُعد الشعبي في العلاقات الثنائية بين البلدين، والذي طالما تميز بالثراء والتواصل الثقافي والحضاري، فقد كان لإيطاليا جالية كبيرة في مصر تعمل في مختلف مجالات التجارة والفنون والعمارة وساهمت بفاعلية في تقدم تلك المجالات بمصر.

كما نوه إلى أن الجالية المصرية في إيطاليا لها نشاط فاعل على صعيد العمل والحياة في المجتمع الإيطالي.

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