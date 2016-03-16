مستشفى الأهلي - صالح جمعة في التأهيل وإكرامي يغيب أمام ريكرياتيفو رسميا

تأكد غياب شريف إكرامي حارس النادي الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة أمام ريكرياتيفو بسبب الإصابة.

وصرح سيد عبد الحفيظ في تصريحات للصحفيين، أكد فيها أن شريف إكرامي لم يتعافى بعد من إصابته، وأن مشاركته باتت مستحيلة بشكل رسمي.

واكتفى شريف إكرامي بتدريبات منفردة صباح اليوم الأربعاء في صالة الجيمانيزوم دون الكرة بسبب تلك الإصابة.

وغاب شريف إكرامي عن مباراة الذهاب أيضا للسبب ذاته، بعد أن أصيب أمام غزل المحلة بشد في العضلة الخلفية.

من ناحية أخرى، أكد صالح جمعة متوسك ميدان الفريق أنه مازال يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، فيما أفصح خالد محمود طبيب الفريق بأن اللاعب مازال في مرحلة التأهيل وقد لا يحلق بمبارة ريكرياتيفو أيضا.

ويلتقي الأهلي مع ريكرياتيفو في إياب دور الـ 32، يوم السبت المقبل في الإسكندرية على ملعب برج العرب.