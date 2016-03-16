تقارير - أرسنال ومانشستر سيتي في سباق من أجل توني كروس

أشار تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن أرسنال يرغب في ضم توني كروس متوسط ميدان ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن صاحب الـ26 لديه عدد من العروض على طاولته في حالة رغبته في الرحيل عن النادي الملكي، بينما يحاول النادي اللندني ضمه بأي ثمن.

ولم يكن أرسنال هو النادي الإنجليزي الوحيد الذي يرغب في ضم الدولي الألماني، إذ أن نادي مانشستر سيتي يرغب في ضمه، خاصة مع تولي جوسيب جوارديولا مهمة تدريب الفريق بدء من الموسم المقبل.

ويمتد عقد لاعب المرينجي مع فريقه حتى عام 2020، لكن اللاعب قد يرغب في الرحيل عن ريال مدريد من أجل تحد جديد، وحسب التقرير في الصحيفة الإسبانية فإن مسعود أوزيل لاعب أرسنال قد يكون أحد العوامل المؤثرة على قرار اللاعب بالانتقال إلى النادي اللندني.

وشارك توني كروس مع ريال مدريد هذا الموسم في 32 مباراة بكل البطولات وسجل هدف وحيد وصنع 9 أهداف.