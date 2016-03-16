كلية التربية بالزقازيق تناقش فيروس زيكا والوقاية من الإدمان

تعقد كلية التربية جامعة الزقازيق ندوة غدا الخميس للتوعية بفيروس زيكا والوقاية من الإدمان، تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس الجامعة.

وقال الدكتور عادل عبد الله عميد الكلية فى بيان اليوم، إن الكلية تعقد الندوة لتوعية الطلاب بأسباب ومخاطر الإصابة وكذلك طرق الوقاية والسلامة من هذا المرض، حيث يحاضر فيها الدكتور أحمد شاهين استاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد أبو العزايم أمين عام الاتحاد العربى للوقاية من الإدمان ورئيس الإتحاد المصرى للوقاية من الإدمان، والدكتور رأفت رجب أمين عام الإتحاد المصرى للوقاية من الإدمان.