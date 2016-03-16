عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء عبور 50 سفينة بحمولة 3 مليون و300 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، إن قافلة الشمال شهدت عبور 23 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية MUNKEBO MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و800 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التابعة لهونج كونج PACIFIC OCENA بحمولة 193 ألف طن.