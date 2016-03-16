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بعد إعلان عودتها.. اختفاء صفحة "بلاك بلوك black bloc" من الفيس بوك

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بعد إعلان عودتها.. اختفاء صفحة "بلاك بلوك black bloc" من الفيس بوك بعد إعلان عودتها.. اختفاء صفحة "بلاك بلوك black bloc" من الفيس بوك
بعد ساعات من إعلان صفحة مجموعة الكتلة السوداء "بلاك بلوك black bloc"، استعدادها لانطلاقة ثانية، فى تدوينة لها عبر فيس بوك صباح اليوم الأربعاء، اختفت صفحة المجموعة من موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكانت مجموعة الكتلة السوداء "بلاك بلوك black bloc"، قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء، استعدادها لانطلاقة ثانية، فى تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية للمجموعة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على الرغم من إعلانها فى السادس عشر من شهر يناير الماضى، فى بيانٍ لها، انسحابها تمامًا من المشهد، والعودة إلى "الأدراج" مثلما وصفوا، وعدم خوض أى معارك من جديد.

فيما أكدت وزارة الداخلية، أن ضباط قطاع التوثيق والمعلومات يفحصون العشرات من هذه الصفحات الإرهابية المحرضة على العنف فى الآونة الأخيرة، تمهيدا للتوصل إلى أصحابها والقائمين عليها وضبطهم.


>- "بلاك بلوك" على "فيس بوك": ننسحب من المشهد ولن نخوض معارك من جديد
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- بعد شهرين من إعلان انسحابها من المشهد.. بلاك بلوك: نستعد للانطلاقة الثانية
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