جامعة الأزهر تقرر فصل الطلاب المتورطين في اغتيال النائب العام نهائيًا

قرر الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، فصل الطلاب المتورطين في قضية اغتيال النائب العام المرحوم هشام بركات فصلاً نهائياً من الجامعة.

وأكد المركز الإعلامي لجامعة الأزهر – في بيان له اليوم – أن القرار جاء بعد إجراء التحقيقات القانونية اللازمة، كما تنص على المادة 74 من القانون 103 لسنة 1961 وتعديلاته، بتوقيع عقوبة الفصل النهائي من جامعة الأزهر مع إعلام الجامعات المصرية بذلك.

وأورد البيان أسماء الطلبة المفصولين وهم “محمود الأحمدي عبد الرحمن على” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، و”محمد أحمد السيد إبراهيم” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، و”أبو القاسم أحمد على يوسف” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.

وأوضح البيان أن التحقيقات جرت مع الطلاب المذكورين بعد توجيه الاتهامات لهم بتورطهم في قضية اغتيال النائب العام المرحوم/ هشام بركات وقيامهم بالانضمام إلى الجامعة الإرهابية المحظورة وكذلك القيام بأعمال إرهابية داخل وخارج البلاد.