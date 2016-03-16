العاملون بشركة النيل لحليج الأقطان يقطعون شارع حسين حجازى

قطع منذ قليل، عدد من العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير شارع حسين حجازى أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى عودة شركة النيل لحليج الأقطان للقطاع العام، بعد صدور أحكام بعودتها للدولة مرة أخرى وتحسين رواتبهم.

وقال أحد المحتجين المشاركين فى الوقفة لـ"اليوم السابع" إنه منذ استلام المستثمر إدارة الشركة سنة 2008 والعاملين يعانون حالة من التدنى فى الرواتب بسبب الجزاءات والنقل التعسفى، بالإضافة إلى قيامه ببيع أصول الشركة من معدات وسيارات وجرارات وأوناش، مشيرا إلى أن العاملين من كافة محافظات الجمهورية.

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