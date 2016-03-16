أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

العاملون بشركة النيل لحليج الأقطان يقطعون شارع حسين حجازى

Google+ Print
العاملون بشركة النيل لحليج الأقطان يقطعون شارع حسين حجازى العاملون بشركة النيل لحليج الأقطان يقطعون شارع حسين حجازى
قطع منذ قليل، عدد من العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير شارع حسين حجازى أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى عودة شركة النيل لحليج الأقطان للقطاع العام، بعد صدور أحكام بعودتها للدولة مرة أخرى وتحسين رواتبهم.

وقال أحد المحتجين المشاركين فى الوقفة لـ"اليوم السابع" إنه منذ استلام المستثمر إدارة الشركة سنة 2008 والعاملين يعانون حالة من التدنى فى الرواتب بسبب الجزاءات والنقل التعسفى، بالإضافة إلى قيامه ببيع أصول الشركة من معدات وسيارات وجرارات وأوناش، مشيرا إلى أن العاملين من كافة محافظات الجمهورية.

العاملون بشركة النيل وقفة احتجاجية - حليج الأقطان (1)

العاملون بشركة النيل وقفة احتجاجية - حليج الأقطان (2)

العاملون بشركة النيل وقفة احتجاجية - حليج الأقطان (3)


>- ذوو الاحتياجات الخاصة يجددون التظاهر أمام "الوزراء" للمطالبة بالتعيين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365