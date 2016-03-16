بالصور.. مصر للطيران: زيادة تذاكر أسعار الطيران الخارجى بسبب الضرائب وفرق الدولار

قال شريف فتحى رئيس الشركة القابضة لشركة مصر للطيران، إن الشركة تواجه تحديات، بالإضافة إلى عدم وجود نمو لموارد الشركة مقارنة بشركات الطيران الأخرى، بالإضافة إلى نسبة الخسائر التى وصلت إلى 11 مليارا جنيه منذ ثورة 25 يناير.

وأضاف رئيس الشركة القابضة خلال لقائه مع محررى وزارة الطيران المدنى، أن 85% من مكونات الطيران يعتمد على الدولار من وقود ورواتب العاملين بالمحطارت الخارجية وقطع غيار طائرات وهى تختلف من شهر لآخر وهو ما يواجه تحديا للشركة .

وأشار فتحى إلى أن الشركة تراعى البعد الاجتماعى للمواطنين فى زيادة سعر تذكرة الطيران، وذلك من خلال عقد اجتماعات موسعة من رؤساء الشركات، موضحا أنه لن يتم المساس بأسعار الطيران الداخلى، ويتم الآن دراسة وجود زيادة على أسعار الطيران الخارجى، وأشار إلى أن الارتفاع الذى حدث فى أسعار التذاكر على الضرائب فقط بسبب فرق أسعار الدولار، وأعطى فتحى مثالا أن سعر الضرائب على تذكرة نيويورك يصل إلى 450 دولارا.



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