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بمشاركة الفرقاطة "تحيا مصر" غدا بدء فعاليات المناورة البحرية "ذات الصوارى "

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بمشاركة الفرقاطة "تحيا مصر" غدا بدء فعاليات المناورة البحرية "ذات الصوارى " بمشاركة الفرقاطة "تحيا مصر" غدا بدء فعاليات المناورة البحرية "ذات الصوارى "
تبدأ غداً فعاليات المناورة البحرية بالذخيرة الحية "ذات الصوارى" التى تنفذها عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات، وباشتراك عناصر من الوحدات الخاصة البحرية وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات.

‏تتضمن المناورة العديد من الأنشطة والبيانات العملية للتدريب على مهام العمليات من بينها تأمين نطاق القوات البحرية وخطوط المواصلات وحركة النقل البحرى وتامين الوحدات البحرية ضد مخاطر الألغام وتنفيذ جميع الدفاعات بالبحر ضد الأهداف المعادية، وتنفيذ رمايات بالصواريخ السطح سطح والسطح جو والمدفعيات والطوربيدات وقذائف الأعماق .

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مصر 365

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