بمشاركة الفرقاطة "تحيا مصر" غدا بدء فعاليات المناورة البحرية "ذات الصوارى "

تبدأ غداً فعاليات المناورة البحرية بالذخيرة الحية "ذات الصوارى" التى تنفذها عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات، وباشتراك عناصر من الوحدات الخاصة البحرية وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تتضمن المناورة العديد من الأنشطة والبيانات العملية للتدريب على مهام العمليات من بينها تأمين نطاق القوات البحرية وخطوط المواصلات وحركة النقل البحرى وتامين الوحدات البحرية ضد مخاطر الألغام وتنفيذ جميع الدفاعات بالبحر ضد الأهداف المعادية، وتنفيذ رمايات بالصواريخ السطح سطح والسطح جو والمدفعيات والطوربيدات وقذائف الأعماق .