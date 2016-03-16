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المتحدث العسكري: بدء فعاليات المناورة البحرية «ذات الصواري» بالذخيرة الحية غدًا

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تبدأ غداً فعاليات المناورة البحرية بالذخيرة الحية ” ذات الصواري” التي تنفذها عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات ، وباشتراك عناصر من الوحدات الخاصة البحرية وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات.

وقال بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” منذ قليل ، إن المناورة  تتضمن العديد من الأنشطة والبيانات العملية للتدريب على مهام العمليات من بينها تأمين نطاق القوات البحرية وخطوط المواصلات وحركة النقل البحرى وتأمين الوحدات البحرية ضد مخاطر الألغام وتنفيذ جميع الدفاعات بالبحر ضد الأهداف المعادية ، وتنفيذ رمايات بالصواريخ السطح سطح والسطح جو والمدفعيات والطوربيدات وقذائف الأعماق .

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