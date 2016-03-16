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انطلاق أولى رحلات الطيران بين القاهرة ونجامينا بدولة تشاد

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انطلاق أولى رحلات الطيران بين القاهرة ونجامينا بدولة تشاد انطلاق أولى رحلات الطيران بين القاهرة ونجامينا بدولة تشاد

للطيران

أكد الطيار باسم جوهر، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، الأربعاء، أن الشركة أطلقت أولى رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار نجامينا بدولة تشاد، بحموله تزن نحو ٤٠ طن، وذلك استكمالاً لاستراتيجيتها بدراسة تشغيل خطوط جديده لتكتمل خطتها في تعزيز تواجدها في السوق الأفريقية .

وأوضح جوهر، في بيان صحفي اليوم، أنه تم إجراء العديد من المفاوضات مع السلطات المعنيه بدوله تشاد، استمرت إلى ما يقرب من عام حتى تتمكن الشركة من دخول السوق التشادى، فضلاً عن قيام الشركة بالعديد من الدراسات في هذه الوجهه الأفريقية الواعدة من أجل تقديم خدمات الشحن الجوي بها والتي أسفرت عن تحديد إقلاع أول رحلة والتسويق لها لمدة أسبوع من خلال المحطات الخارجية لمصر للطيران وخاصه محطة جوانزو بالصين والتى كان لها النصيب الأعظم من الشحنات المتجهه إلى تشاد .

وأضاف، أن تعزيز تواجد مصر للطيران للشحن الجوي في السوق التشادي سيتيح المجال أمام القطاعين العام والخاص لدراسه ما يمكن استغلاله من صادرات دولة تشاد وخاصه من اللحوم.

وأكد جوهر أن تسيير هذه الرحلة جاء وفقاً للبروتوكول المكمل بين شركتي مصر للطيران للشحن الجوى والخطوط الجوية لاستغلال الفراغات المتاحه على طائرات الركاب بما يتناسب مع التطور السريع في حركة الركاب وشحن البضائع حول العالم ومواكبة كبري شركات الطيران العالمية في هذا المجال، وذلك لجعل القاهرة مركزاً لتجميع البضائع، وهو ما يؤكد على سعي الشركة المستمر من أجل تقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة من  وكلاء الشحن الجوى.

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