"هل تعلم أن الأنيميا أكثر من 400 نوع".. تعرف على أشهر 7 منها

الأنيميا أو فقر الدم من أكثر الأمراض الشائعة التى تصيب مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، وحسب التقرير المنشور بموقع مركز مايو كلينيك الأمريكى فإننا نعتبر الشخص مصابا بالأنيميا إذا كان لا يمتلك عددا كافيا من كريات الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم المختلفة، وهو ما يجعل الشخص يشعر بالضعف والإعياء، ويعد فقدان الدم هو السبب الأكثر شيوعا لحدوثها.

وكشف تقرير نشر بموقع "webmd" الطبى الأمريكى، أن الأنيميا أكثر من 400 نوع، وليست شكلا واحدا كما يعتقد الكثيرون، ونسلط الضوء الآن على أشهر 7 أنواع منها حسبما يوضح مركز مايو كلينيك الأمريكى، وتشمل:

أشهر أنواع الأنيميا

>1.أنيميا نقص الحديد:هو النوع الأشهر على الإطلاق، يحدث بسبب نقص عنصر الحديد فى الجسم، وبالتالى لا يستطيع نخاع العظام تصنيع الهيموجلوبين، وهو بروتين أساسى وضرورى لتكوين كريات الدم الحمراء، وهو المسئول عن الارتباط بالأكسجين وإيصاله لكل خلايا الجسم.

ويصاب الشخص بهذا النوع من الأنيميا غالباً بسبب حدوث نزيف وفقدان الدم، كما يحدث أثناء الدورة الشهرية أو عند الإصابة بقرحة معدية أو مرض السرطان أو عند استخدام الأسبرين ومضادات الالتهاب غير الإستيرودية لفترة طويلة.

2.الأنيميا الناجمة عن نقص الفيتامينات: يحتاج الجسم بخلاف الحديد إلى حمض الفوليك وفيتامين ب12 لإنتاج كريات الدم الحمراء، وعند نقص مستوياتهم فإن إنتاج كريات الدم الحمراء يقل، وبالتالى يصاب الشخص بالأنيميا.

وكما يوجد بعض الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بفيتامين "ب12" كاللحوم، ولكن جسمهم لا يستطيع الاستفادة منه.

3.الأنيميا الناجمة عن الإصابة بالأمراض المزمنة: بعض الأمراض المزمنة قد تسبب اضطرابا فى قدرة الجسم على إنتاج كريات الدم الحمراء، ومن أبرز هذه الأمراض:الفشل الكلوى والسرطان والإيدز والتهاب المفاصل الروماتويدى ومرض كرون.

4.فقر الدم اللاتنسجى أو الأنيميا الأبلاستية:من أنواع الأنيميا النادرة جداً وتهدد الحياة بشكل كبير، وتحدث بسبب تدهور قدرة نخاع العظام على إنتاج كريات الدم الحمراء، ومن أبرز أسبابها:العدوى الميكروبية وأمراض المناعة الذاتية وبعض الأدوية.

5.فقر الدم الانحلالى:يصاب الشخص بهذا النوع من الأنيميا بسبب ارتفاع معدل تكسير الجسم لكريات الدم الحمراء عن معدلات إنتاجها بواسطة نخاع العظام، وتساهم بعض الأمراض فى الإصابة بهذا النوع من الأنيميا، كما أنها قد تكون وراثية.

6.أنيميا الخلايا المنجلية:هو مرض وراثى يحدث بسبب حدوث خلل فى الهيموجلوبين، وهو ما يجبر كريات الدم الحمراء أن تأخذ شكل الهلال، وتموت هذه الخلايا سريعا، وهو ما يتسبب فى نقص أعدادها.

7.الثلاسيميا أو أنيميا البحر المتوسط:هو اضطراب وراثى يصيب خلايا الدم، ويحدث بسبب حدوث خلل فى تكوين كريات الدم الحمراء.

جدير بالذكر أن الثلاثة أنواع الأولى هى الأكثر شيوعا فى مصر.

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