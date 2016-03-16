ليلة_الأبطال – ' ديمبوز ' .. صراع جديد بين برشلونة وأرسنال خارج كامب نو

بعيدا عن لقائهما ليلة الأربعاء في ثمن نهائي دوري الأبطال، ربطت الصحف الأوروبية بين جناح رين الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي وبين برشلونة وأرسنال، بجانب العديد من الأندية الأوروبية الأخرى منها مانشستر يونايتد.

ويبلغ ديمبيلي من العمر 18 عاما فقط ويعتبر هذا هو الموسم الأول له مع رين حيث تم تصعيده من فريق الشباب في 15 أكتوبر الماضي ليبدأ مسيرة جذبت الأنظار سريعا.

18 مباراة فقط لعبها حتى الآن في الدوري الفرنسي سجل 9 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه في رين، ليكون مساهما في 13 من 42 هدف سجلهم الفريق هذا الموسم في الدوري الفرنسي أي أقرب إلى ثلث ما سجله الفريق.

بداية ديمبيلي كانت بإنضمامه لأكاديمية الناشئين برين في عمر الـ13، وبعد 4 أعوام فقط كان يلعب في رديف رين في دوري الدرجة الخامسة مسجلا 13 هدفا في 18 مشاركة قبل تصعيده للفريق الأول هذا الموسم ليسجل أول مشاركة رسمية له في نوفمبر الماضي عندما حل بديلا في الدقائق الأربعة الأخيرة أمام أنجيه.

اللاعب الشهير بـ"ديمبوز" بين زملائه تطور بشكل كبير مع مرور المشاركات حتى أصبح سريعا أحد الأعمدة الرئيسية لفريقه الذي ينافس حاليا على مركز مؤهل سواء لدوري أبطال أوروبا أو للدوري الأوروبي الموسم المقبل مع إحتلاله حاليا للمركز الخامس بفارق نقطتين فقط عن نيس الثالث.

أما عن إمكانياته الشخصية فالبعض يعتقد بأنه مزيج من كريستيانو رونالدو ونيمار فهو أخذ السرعة والحسم أمام المرمى من اللاعب البرتغالي وأخذ المهارة والتفوق الفردي على المدافعين من نيمار.

ويعتبر ديمبيلي ثاني أكثر لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في التفوق الفردي على المنافسين ب80 مرة خلف نيمار صاحب ال146 مرة.

ويفضل ديمبيلي إن لعب على الجانب الأيمن من الملعب القطع لداخل الملعب والتسديد كما يفعل أريين روبن، ولكنه أيضا يمتلك مهارة اللعب بكلتا القدمين واللعب سواء خلف المهاجمين أو على الأطراف.

وشارك ديمبيلي هذا الموسم في 8 مباريات كجناح أيمن سجل خلالهم هدفين وشارك في الجبهة اليسرى في 7 مبارايات ثلاثة أهداف وصنع هدفين بينما لعب مباراتين كمهاجم ثاني سجل أربعة أهداف وصنع هدف.

ويمتلك الفرنسي الشاب الذي دخل تحت أنظار المدرب ديدييه ديشامب لمراقبته تمهيدا لإستدعائه للديوك الفرنسية التي تستعد لليورو هذا الصيف نسبة تسديدات صحيحة على المرمى هي 58% ونسبة تحويل التسديدات إلى أهداف هي 25% حيث سجل 9 أهداف من 36 تسديدة هذا الموسم.