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وصول حمدي الفخراني لمحكمة جنوب الجيزة.. والأمن يمنع التصوير

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وصول حمدي الفخراني لمحكمة جنوب الجيزة.. والأمن يمنع التصوير وصول حمدي الفخراني لمحكمة جنوب الجيزة.. والأمن يمنع التصوير

المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب الأسبق

وصل منذ قليل، المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب الأسبق، إلى محكمة جنح مستأنف أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حسبما أفاد مراسل أونا.

وتنظر المحكمة حكم الاستئناف المقدم من جانب “الفخراني”، على حكم حبسه 4 سنوات في القضية المتهم فيها بـ”الابتزاز واستغلال النفوذ”.

قامت قوات الأمن بمنع المصورين من التقاط الصور، كما قامت بابعادهم عن المحكمة أثناء دخول “الفخراني” محكمة جنوب الجيزة.
> حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، مرتديًا بدلة السجن الزرقاء.

وكانت مباحث الأموال العامة، قد ألقت القبض على “الفخراني”، رئيس جمعية مكافحة الفساد، في فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر.

ويتهم “الفخراني”، بتقاضي مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكي، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التي تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة للدولة.

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